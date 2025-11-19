19 ноября 2025, 19:26

Политолог Орлов: поездка Зеленского в Турцию — попытка отвлечь от коррупции

Владимир Зеленский отправился в Турцию, чтобы «увести фокус» с коррупционного скандала. Так считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.





Напомним, в среду, 19 ноября, Зеленский находится в Турции с официальным визитом, в рамках которого он планировал провести переговоры для скорейшего установления мира на Украине.





«Если он не может остановить процесс с публикацией коррупционных обвинений, которые ведут к политическому кризису на Украине, нужно попробовать увести фокус с этого скандала на другой информационный повод. Так и возникла история с Турцией — это уход фокуса на внешнюю политику», — заявил Орлов в разговоре с RT.

«Ни один из европейских лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не ставит вопрос об отставке. Максимум, о чем идет речь, это о том, чтобы не давать больше деньги. Опять же об этом говорит только Орбан. Даже Белый дом, у которого не самые теплые отношения с Зеленским, не требует его отставки», — сказал Вайнер Общественной Службе Новостей.