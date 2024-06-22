Инфраструктура ЗАЭС нарушена из-за атаки ВСУ на подстанцию «Радуга»

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по «Радуге» — единственной уцелевшей подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция. Из-за этого функционирование объектов инфраструктуры ЗАЭС нарушено.
Об этом в телеграм-канале станции сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По её словам, «Радуга» — вторая и последняя действующая в Энергодаре подстанция. Первая — «Луч» — накануне, 21 июня была уничтожена украинскими беспилотниками.
Яшина также рассказала, что электричество есть только в пятом и шестом микрорайонах Энергодара. То есть в результате удара ВСУ город частично обесточен.
Она также добавила, что над городом продолжают летать украинские дроны. На ЗАЭС не работают транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения.
Читайте также:
Эксперты МАГАТЭ снова слышат признаки военной активности близ ЗАЭС
Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ
Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС
Яшина также рассказала, что электричество есть только в пятом и шестом микрорайонах Энергодара. То есть в результате удара ВСУ город частично обесточен.
«Без «Радуги» будет сложно», — считает директор по коммуникациям.
Она также добавила, что над городом продолжают летать украинские дроны. На ЗАЭС не работают транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения.
Читайте также:
Эксперты МАГАТЭ снова слышат признаки военной активности близ ЗАЭС
Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ
Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС
Александр Бойцов