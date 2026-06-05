Инициатором процессов по изоляции России была прошлая администрация США — Путин
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), заявил, что изоляции России не существовало с самого начала. Инициатором соответствующих процессов стала предыдущая администрация США.
Президент подчеркнул, что торговое взаимодействие с Соединёнными Штатами и западными странами продолжается по сей день. В качестве примера он привёл энергетические проекты на Дальнем Востоке, реализуемые совместно с рядом государств, которые не останавливались.
Глава государства также отметил, что Россия никогда не стремилась отгораживаться от других стран, и появление представителей США и Европы на площадке ПМЭФ вызывает лишь позитивную реакцию в РФ. Работа по многим направлениям ведётся в штатном режиме.
С 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Традиционной площадкой мероприятия стал КВЦ «Экспофорум». Ключевая тема в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
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