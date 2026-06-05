Инициатором процессов по изоляции России была прошлая администрация США — Путин

05 июня 2026, 18:19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), заявил, что изоляции России не существовало с самого начала. Инициатором соответствующих процессов стала предыдущая администрация США.