Пушилин: открытое письмо Зеленского Путину вызывает серьезные сомнения
Открытое письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, вызывает серьезные сомнения в плане мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, Зеленский в открытом письме Путину предложил встречу в третьей стране и завершить конфликт. Глава России пока никак не прокомментировал обращение главы киевского режима.
В разговоре с RT Пушилин отметил, что реальные желания завершить конфликт лежали бы в другой плоскости. Он напомнил, что что российское руководство уже, что для начала Зеленский должен распорядиться о выводе ВСУ с территории Донбасса.
«И тогда все быстро возможно перевести из горячей фазы непосредственно уже в процесс урегулирования за столом переговоров», — сказал глава ДНР.
По его словам, на сегодняшний день Зеленскому стоило бы для начала «разобраться с вакханалией внутри оставшейся части Украины», а не давать некие рекомендации или советы президенту России и тем более «не пытаться угрожать нашему руководителю».