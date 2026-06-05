Пушилин: открытое письмо Зеленского Путину вызывает серьезные сомнения

05 июня 2026, 17:25

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Открытое письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, вызывает серьезные сомнения в плане мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.





Напомним, Зеленский в открытом письме Путину предложил встречу в третьей стране и завершить конфликт. Глава России пока никак не прокомментировал обращение главы киевского режима.



В разговоре с RT Пушилин отметил, что реальные желания завершить конфликт лежали бы в другой плоскости. Он напомнил, что что российское руководство уже, что для начала Зеленский должен распорядиться о выводе ВСУ с территории Донбасса.





«И тогда все быстро возможно перевести из горячей фазы непосредственно уже в процесс урегулирования за столом переговоров», — сказал глава ДНР.