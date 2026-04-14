14 апреля 2026, 13:50

Руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией* иноагент Леонид Волков** в рамках закрытого мероприятия обвинил украинские власти в коррупции.





По данным RT, Волков** заявил, что Владимир Зеленский и украинская власть в целом финансирует преступников из неонацистских батальонов, имея в виду «Русский добровольческий корпус»*. Ранее за критику этой организации Волков** уже был фигурантом уголовного дела на Украине, из-за чего чуть не потерял ВНЖ в Латвии.





«Зачем вы делаете лицом этого подразделения чувака, которому въезд в Европу запрещен за то, что он настоящий, не придуманный пропагандой, а настоящий нацист? Зачем? Ну окей, решили вы создать такое подразделение. Ставка на неонацистов, глорификация неонацистов кажется очевидной политической ошибкой. Выгоды от них на 0,01%, а политического вреда очень и очень много», — приводит RT слова Волкова*.