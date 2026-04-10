Внук писателя Алексея Толстого попал в реестр иноагентов
Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов филолога Ивана Толстого*, внука писателя Алексея Толстого. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным министерства, Толстой* распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными на территории РФ, а также взаимодействует с нежелательной организацией. Как отмечает ведомство, филолог проживает за пределами России.
Помимо него, в реестр также включили активистов Лилию Вежеватову*, Василия Матенова* и Романа Удота*. Упоминаются в том числе общественный деятель Ризван Кубакаев*, а также проект «Татар Шурасы»**.
*Признаны иноагентами в РФ