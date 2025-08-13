Бойцы СВО выступили против абортов в России: «Мы вымираем»
Участники СВО записали видеообращение, в котором выразили обеспокоенность снижением численности народа России из-за абортов. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Русская община».
В обращении активисты подчеркнули, что аборты становятся одной из причин демографического спада и призвали к сохранению традиционных семейных ценностей.
Ранее Минздрав утвердил новые рекомендации для врачей по отговариванию женщин от проведения аборта, что стало частью государственной политики по поддержке рождаемости.
В последние годы в России усилилось движение за законодательный запрет абортов, сопровождаемое общественными дискуссиями и инициативами, направленными на защиту семей и повышение демографических показателей.
