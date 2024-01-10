Последние новости СВО: что ВС РФ взяли под контроль, где активизировались бои

Фото: istock / OLGA Zhukovskaya
Российские бойцы идут в штурмы на нескольких участках фронта и пытаются прорвать оборону противника. ВСУ продолжают предпринимать попытки атак территории России с использованием беспилотников. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ расширили зону контроля, какую западную технику врага удалось уничтожить, и где идут ожесточенные бои.
Группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire у Донецка
Российские бойцы группировки «Юг» сбили десять реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом рассказал в беседе с изданием РИА Новости руководитель пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. Кроме того, бойцы уничтожили два украинских дрона в районе Марьинки.
Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет на Донецком направлении. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Бэбск», пишет РИА Новости. Российский летчик рассказал, что была получена задача по уничтожению опорного пункта украинской группировки, после чего бойцы выдвинулись в район выполнения приказа.
«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ
Цель была успешно поражена авиационными ракетами, уточнил собеседник издания.
«Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском
Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу «Краб» на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что российским бойцам удалось выяснить точные координаты огневой позиции гаубицы «Краб» польского производства. «Гиацинт» нанес точный удар по гаубице ВСУ, в результате чего она была полностью уничтожена. Противник также понес потери среди личного состава.
Взрывы на Украине
По информации телеграм-канала «Общественное», минувшей ночью в Харькове прогремело несколько взрывов, после чего в регионе сработали системы оповещения населения. В настоящее время информации о разрушениях нет. Власти страны не комментировали произошедшее.
Украинский беспилотник сбит над Саратовской областью
Украинская группировка продолжает атаковать российские территории с использованием дронов. Ночью 10 января российская ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в небе над Саратовской областью. Жертв и разрушений удалось избежать.
Последние новости СВО
Российские бойцы развивают наступление на Лиманском направлении в районе Торского выступа. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Позиционные бои продолжаются на Купянском участке фронта. Удалось достичь тактического успеха на Угледарском направлении. ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ. По информации портала российская армия продвинулась в лесополосе несколькими километрами южнее Новомихайловки.
МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью
Расширена зона контроля в районе Очеретино на Бахмутском направлении. ВС РФ заняли позиции вдоль железной дороги.
На высотах возле населенного пункта Клещеевка продолжаются активные бои. Российские бойцы пытаются прорвать оборону врага.
Читайте также:
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом
Соскин: Украинские мужчины создадут временное правительство ради мира с Россией
Анастасия Крестьянова