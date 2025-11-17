Иностранные наемники отказались от боя и сдались в плен

17 ноября 2025, 08:19

Командир Тима: в Орестополе иностранные наемники сдались в плен

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Иностранные наемники отказались от боя в селе Орестополь Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Тима».





По его словам, одна часть наемников смогла оставить позиции и скрыться, а другая сложила оружие и добровольно сдалась в плен.

«Кто смог сбежать — они сбежали, кто не смог — добровольно сложили оружие», — сказал собеседник агентства.