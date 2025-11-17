Иностранные наемники отказались от боя и сдались в плен
Командир Тима: в Орестополе иностранные наемники сдались в плен
Иностранные наемники отказались от боя в селе Орестополь Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Тима».
По его словам, одна часть наемников смогла оставить позиции и скрыться, а другая сложила оружие и добровольно сдалась в плен.
«Кто смог сбежать — они сбежали, кто не смог — добровольно сложили оружие», — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что сами члены иностранных подразделений объясняют свое нахождение на фронте желанием заработать. Перед выполнением боевых задач, добавил военный, у них забирают документы, оставляя лишь шевроны.
14 ноября Минобороны России сообщало об освобождении Орестополя. Село заняли бойцы подразделения группировки войск «Восток».