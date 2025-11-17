Солдат 80-й бригады ВСУ два месяца держат без выплат

17 ноября 2025, 07:10

Фото: iStock/Mr-Tigga

В Сумской области военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады столкнулись с серьезной проблемой. Им не выплачивают денежное довольствие уже два месяца. Об этом пишет РИА Новости.