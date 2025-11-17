Солдат 80-й бригады ВСУ два месяца держат без выплат
В Сумской области военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады столкнулись с серьезной проблемой. Им не выплачивают денежное довольствие уже два месяца. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации из российских силовых структур, ситуация вызывает недовольство среди солдат. Многие из них оказались в трудном финансовом положении.
