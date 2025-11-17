ВСУ перебрасывают в Сумскую область мобилизованных военных без документов
Сумская область переживает тревожные времена. Из учебных центров поступают сообщения о прибытии мобилизованных бойцов ВСУ без каких-либо документов. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства сообщил, что новобранцы не имеют военных билетов или удостоверений личности.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого стало известно, что страны Запада не хотят, чтобы их граждане знали правду о нацистах на Украине.
