Украинские фермеры заявили о неубранном урожае из-за мобилизации

17 ноября 2025, 08:17

Фото: iStock/eugenesergeev

На Украине мобилизация привела к серьезным проблемам в сельском хозяйстве. Об этом информируют украинские СМИ.





Фермеры сталкиваются с дефицитом рабочей силы, что ставит под угрозу сбор урожая. Многие из них сообщают, что иногда проще оставить плоды в полях и перепахать землю, чем пытаться собрать их.



Глава агрохолдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько выразил недовольство.





«Ситуация катастрофическая. Лук нужно собирать руками, но людей нет. Всех забрали», — пояснил он.