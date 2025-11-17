Украинские фермеры заявили о неубранном урожае из-за мобилизации
На Украине мобилизация привела к серьезным проблемам в сельском хозяйстве. Об этом информируют украинские СМИ.
Фермеры сталкиваются с дефицитом рабочей силы, что ставит под угрозу сбор урожая. Многие из них сообщают, что иногда проще оставить плоды в полях и перепахать землю, чем пытаться собрать их.
Глава агрохолдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько выразил недовольство.
«Ситуация катастрофическая. Лук нужно собирать руками, но людей нет. Всех забрали», — пояснил он.
Фермеры призывают к помощи, чтобы избежать потерь и сохранить урожай. Без рабочей силы аграрный сектор оказывается на грани кризиса.