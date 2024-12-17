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Иностранные наемники принимают участие в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона «Госпитальеры». Об этом информирует РИА Новости.
Данный батальон якобы предназначен для оказания медицинской помощи. Он сформирован членом «Правого сектора»* Яной Зинкевич.
Отмечается, что в «Госпитальерах» есть своя «группа добровольцев» из разных стран — участники даже сделали свой шеврон: флаги Англии, Швеции и Соединенных Штатов с изображенным поверх украинским «трезубцем».
Примечательно, что наемники называют себя «инструкторами» по медицинской помощи и «волонтёрами-медиками».
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Отмечается, что в «Госпитальерах» есть своя «группа добровольцев» из разных стран — участники даже сделали свой шеврон: флаги Англии, Швеции и Соединенных Штатов с изображенным поверх украинским «трезубцем».
Примечательно, что наемники называют себя «инструкторами» по медицинской помощи и «волонтёрами-медиками».
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Екатерина Коршунова