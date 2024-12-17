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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации на Украине, заявил, что Киев вновь продемонстрировал нежелание двигаться к миру. Он отметил, что украинские власти отвергли предложение Венгрии о рождественском перемирии и обмене пленными.
Россия передала список для обмена пленными в тот же день, когда была предложена мирная инициатива. Он включал свыше 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.
Однако украинское руководство отвергло инициативу, что, по словам Небензи, подчёркивает их нежелание идти на компромисс даже в праздничный период.
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Однако украинское руководство отвергло инициативу, что, по словам Небензи, подчёркивает их нежелание идти на компромисс даже в праздничный период.
«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — передает слова Небензя ТАСС.Читайте также:
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Мария Моисеева