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Мотострелковые подразделения Южной группировки войск успешно прорвали оборону украинских сил на Кураховском направлении. В Министерстве обороны РФ также сообщили, что войска «Юг» заняли стратегически важную высоту.
По данным ведомства, российские бойцы закрепились на новых позициях за короткое время.
Наиболее ожесточённое сопротивление бригады РФ встретили в районе элеватора и центрального здания, где бои продолжались несколько дней. Командир подразделения с позывным «Узбек» подчеркнул сложность операции из-за большого количества технических сооружений.
Ранее «Радио 1» передавало, что выживший рассказал, как ВСУ «кошмарили» жителей Дзержинска, «играя в тир». Украинские военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, поджигали имущество и преследовали мирных жителей даже после побега.
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«Военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе решительных действий проломили оборону противника на одном из участков фронта в н. п. Курахово», — передает ТАСС данные Минобороны.
Наиболее ожесточённое сопротивление бригады РФ встретили в районе элеватора и центрального здания, где бои продолжались несколько дней. Командир подразделения с позывным «Узбек» подчеркнул сложность операции из-за большого количества технических сооружений.
«Центральное здание мы штурмовали почти сутки, а территорию элеватора дней 10. Потому что много складов, много всяких технических сооружений», — пояснил командир.Украинский Генштаб ранее назвал Кураховское направление одним из самых напряжённых на линии фронта. Президент Владимир Зеленский также признал тяжёлую обстановку для ВСУ в районе Курахова и Красноармейска. По словам главы ДНР Дениса Пушилина 15 декабря, украинские силы удерживают менее 20% города, а около 200 бойцов ВСУ блокированы в селе Анновка на юге.
Ранее «Радио 1» передавало, что выживший рассказал, как ВСУ «кошмарили» жителей Дзержинска, «играя в тир». Украинские военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, поджигали имущество и преследовали мирных жителей даже после побега.
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Мария Моисеева