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Минобороны: мотострелки РФ проломили оборону ВСУ на Кураховском направлении

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Мотострелковые подразделения Южной группировки войск успешно прорвали оборону украинских сил на Кураховском направлении. В Министерстве обороны РФ также сообщили, что войска «Юг» заняли стратегически важную высоту.
По данным ведомства, российские бойцы закрепились на новых позициях за короткое время.

«Военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе решительных действий проломили оборону противника на одном из участков фронта в н. п. Курахово», — передает ТАСС данные Минобороны.


Наиболее ожесточённое сопротивление бригады РФ встретили в районе элеватора и центрального здания, где бои продолжались несколько дней. Командир подразделения с позывным «Узбек» подчеркнул сложность операции из-за большого количества технических сооружений.

«Центральное здание мы штурмовали почти сутки, а территорию элеватора дней 10. Потому что много складов, много всяких технических сооружений», — пояснил командир.
Украинский Генштаб ранее назвал Кураховское направление одним из самых напряжённых на линии фронта. Президент Владимир Зеленский также признал тяжёлую обстановку для ВСУ в районе Курахова и Красноармейска. По словам главы ДНР Дениса Пушилина 15 декабря, украинские силы удерживают менее 20% города, а около 200 бойцов ВСУ блокированы в селе Анновка на юге.

Ранее «Радио 1» передавало, что выживший рассказал, как ВСУ «кошмарили» жителей Дзержинска, «играя в тир». Украинские военные расстреливали гражданских, словно на полигоне, поджигали имущество и преследовали мирных жителей даже после побега.

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The Economist: ВСУ перешли к обороне под Курском из-за непогоды
17 декабря 2024, 05:50

Фото: iStock/szakalikus

Ситуация украинских войск в Курской области продолжает ухудшаться: ВСУ были вынуждены перейти к обороне из-за тяжелых погодных условий.
Издание The Economist, ссылаясь на украинских офицеров, сообщает, что российская армия сохраняет значительное преимущество в численности личного состава, вооружении и технике. В то же время бойцы ВСУ сталкиваются с непростыми условиями — снег, грязь, холод и крысы усугубляют ситуацию на позициях.

По данным издания, ключевой перелом произошел в сентябре, когда украинское командование заменило элитные подразделения в Курской области менее подготовленными бойцами. После этого ВСУ утратили половину контролируемых территорий и окончательно перешли в оборону.

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«Они играли в тир»: Выживший поведал о зверствах ВСУ против мирных жителей Дзержинска
Выживший рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Дзержинска, «играя в тир»
17 декабря 2024, 05:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Житель Дзержинска Богдан Ч. рассказал о жестоких действиях украинских военных против мирных жителей и его семьи. ВСУ расстреливали гражданских, словно на полигоне, поджигали имущество и преследовали их даже после побега. То, что было для мирного населения кошмаром, для их мучителей больше напоминало «тир».
Семья Богдана жила на окраине Дзержинска, где у них был дом, хозяйство и магазин. В беседе с РИА Новости выживший пояснил, что с приближением фронта они раздавали продукты соседям, но однажды в их дом ворвались ВСУ.

Родителей Богдана связали и угрожали расстрелом, если обнаружат контакты с российской стороной.

«Украинские военные пришли к нам домой, там, где мы находились, взяли, связали моих родителей, мать и отца. И хотели их расстрелять, если найдут какие-нибудь связи или какие-нибудь российские номера в телефонах», — рассказал мужчина.
Пока солдаты отходили на связь, семье удалось скрыться. После их бегства военные сожгли дом, магазин, технику и автомобили.

Богдан с родственниками прятался в соседнем подвале. Через двое суток, решив вернуться за уцелевшими вещами, они снова подверглись нападению. ВСУ открыли огонь, ранив Богдана и атаковав его отца и друга.

«Автомат, я думаю, Калашникова, потому что удары были... я по себе чувствую, что удар был хороший, по выстрелам понимали, после чего закидывали с подствольных гранатометов, гранаты кидали», — объяснил выживший.
В ход пошли даже дроны, которые, к счастью, промахнулись.

Раненый Богдан укрылся в подвале, где его родители оказали первую помощь. Позже он стал свидетелем новых зверств: украинские военные застрелили его соседа Николая Саладонникова и передали по рации о «ликвидации гражданского».

Фото: iStock/Bilanol

Жена Николая, которая не могла передвигаться, погибла в огне.

«Саладонников Николай. (...) А жена (Николая) сгорела заживо в доме. (...) Мы знаем отчетливо, что его расстреляли украинцы. Мы слышали. Когда он упал, кряхтел. Выйти помочь не могли, потому что я был ранен и велся огонь постоянно там», — пояснил очевидец.
По словам Богдана, подобные действия объясняются ненавистью украинских военных к жителям Донецкой и Луганской областей.

«Они нас расстреливали, убивали, ну и, собственно, кошмарили. Играли в тир», — подвел итог собеседник РИА Новости.
Он подчеркнул, что расстрелы и поджоги были не единичным случаем, а частью сознательного террора.

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Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забрать свыше 600 военнопленных

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Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забрать свыше 600 военнопленных
17 декабря 2024, 03:32

Владимир Зеленский

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский «в хамской манере» отказался забрать более 600 украинских военнопленных, находящихся в России уже более года. По словам политика, это демонстрирует нежелание Киева двигаться к мирному решению конфликта.
Он подчеркнул, что Украина сосредоточена лишь на обмене боевиков националистических формирований и иностранных наемников, игнорируя судьбы простых солдат, вынужденных участвовать в боевых действиях.

Российский дипломат сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН, назвав поведение Зеленского категоричным и неуважительным. Отказ от обмена пленными стал очередным примером безразличия Киева к своим гражданам.

Ранее сообщалось, что Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество и выразила критику в сторону СМИ-иноагентов, которые ​умалчивают о решении Зеленского.

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ТСН: взрывы прогремели в Сумах
17 декабря 2024, 02:52

Фото: istockphoto/RamonCast

В Сумах, административном центре Сумской области Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
В регионе в это время была объявлена воздушная тревога, которая также затронула соседнюю Полтавскую область.

Подробности произошедшего пока не сообщаются, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог.

Также днем передавали, что группировка «Восток» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ.

К 9 декабря подсчитали, что в Запорожской области прозвучало свыше 200 взрывов за сутки.

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Белый дом рассказал о роли Трампа в ударах ATACMS по России
Белый дом: Байден разрешил удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь РФ до выборов в США
17 декабря 2024, 02:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Администрация Джо Байдена решила позволить Вооружённым силам Украины использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории вглубь России ещё до выборов 5 ноября. Это решение не согласовывалось и не обсуждалось с избранным президентом Дональном Трампом.
«Могу только вам сказать, что решение об ATACMS было принято до выборов, до того, как у нас появился результат», — рассказал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, уточняя, что Трамп не причастен к позволению силам Украины запустить ATACMS вгрубь РФ.
После выборов администрация Байдена попыталась объяснить новому главе государства, каким образом принималось это решение и какие причины за ним стояли. Кирби подчеркнул, что Белый дом заранее определился с использованием дальнобойных ракет и поставил это в приоритет задолго до итогов голосования.

Подобные действия вызывают вопросы о передаче полномочий и отсутствии консультаций между администрациями в критически важных вопросах, касающихся внешней политики и национальной безопасности.

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«Бесноватые»: Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество
​Захарова: для Киева рождественское перемирие аморально, потому что ​там бесноватые
17 декабря 2024, 02:02

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой отказа украинского правительства от предложения о рождественском перемирии, озвученного Венгрией. Захарова обратила внимание на то, что Киев назвал эту инициативу «аморальными манипуляциями».
Она высказалась по этому поводу в своём Telegram-канале, задавшись вопросом, почему крупные западные СМИ, такие как немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle*, не упоминают о решении украинского руководства.

Дипломат указала, что подобные действия демонстрируют нежелание Киева идти на мир даже в такие значимые периоды, как Рождество. Она подчеркнула, что поведение украинского правительства вызывает вопросы не только о его готовности к диалогу, но и о моральных основаниях для подобного отказа.

«А когда иноагенты из немецкого DW* напишут, что украинский МИД отказался от перемирия? Видимо, никогда — они ведь только фейки быстро стряпают. Кстати, знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — написала официальный представитель МИД РФ.
По мнению Захаровой, отказ от перемирия с РФ свидетельствует о крайней радикализации позиции Киева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Небензя также обвинил Киев в отказе от мирного решения конфликта.

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Россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику»
Каракаев: в скором времени в РФ появятся мощные аналоги «Орешника»
17 декабря 2024, 01:32

Фото: iStock/vadimrysev

Россия завершает разработку новых ракетных комплексов, способных эффективно обходить противоракетную оборону столь же эффективно, как это делает «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в интервью «Красной звезде» подробности о скором создании мощнейшего вооружения.
Среди уже существующих разработок он выделил гиперзвуковой блок «Авангард» и комплекс «Орешник», которые известны своей практически полной неуязвимостью для современных систем ПВО. Эти комплексы подтверждают лидерство России в области стратегического вооружения.

Каракаев отметил, что в ближайшее время появится новая линейка ракет, сопоставимых по возможностям с «Орешником». Конкретные характеристики пока остаются засекреченными, но их эффективность, по словам генерала, не вызывает сомнений.

Заявление прозвучало накануне Дня Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря. Праздник подчёркивает ключевую роль РВСН в обеспечении безопасности страны, а также демонстрирует постоянное развитие оборонных технологий.

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#вооружения
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Трамп высказался о возможных уступках Украины по территориальному вопросу
Трамп ​позже ответит на вопрос о возможных уступках Украиной территорий для РФ
17 декабря 2024, 00:50

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал возможные территориальные уступки Украины. На вопрос о том, должна ли Украина уступить часть своих земель России, Трамп ответил, что сможет дать точный ответ только после первых встреч с лидерами обеих стран.
Он подчеркнул, что территориям, которые перешли под контроль России, нанесён значительный ущерб, и возвращение жителей туда может быть проблематичным.

«Там нет ни одного здания и люди не вернутся туда», — отметил Трамп.
Ранее «Радио 1» передавало, что Небензя обвинил Киев в отказе от движения к мирному решению конфликта.

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#контроль
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Небензя обвинил Киев в отказе от мирного решения конфликта
Небензя: Киев не желает двигаться к мирному урегулированию
17 декабря 2024, 00:10

Фото: iStock/Diy13

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации на Украине, заявил, что Киев вновь продемонстрировал нежелание двигаться к миру. Он отметил, что украинские власти отвергли предложение Венгрии о рождественском перемирии и обмене пленными.
Россия передала список для обмена пленными в тот же день, когда была предложена мирная инициатива. Он включал свыше 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

Однако украинское руководство отвергло инициативу, что, по словам Небензи, подчёркивает их нежелание идти на компромисс даже в праздничный период.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — передает слова Небензя ТАСС.
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