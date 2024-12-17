«Они играли в тир»: Выживший поведал о зверствах ВСУ против мирных жителей Дзержинска

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Житель Дзержинска Богдан Ч. рассказал о жестоких действиях украинских военных против мирных жителей и его семьи. ВСУ расстреливали гражданских, словно на полигоне, поджигали имущество и преследовали их даже после побега. То, что было для мирного населения кошмаром, для их мучителей больше напоминало «тир».
Семья Богдана жила на окраине Дзержинска, где у них был дом, хозяйство и магазин. В беседе с РИА Новости выживший пояснил, что с приближением фронта они раздавали продукты соседям, но однажды в их дом ворвались ВСУ.
Родителей Богдана связали и угрожали расстрелом, если обнаружат контакты с российской стороной.
Богдан с родственниками прятался в соседнем подвале. Через двое суток, решив вернуться за уцелевшими вещами, они снова подверглись нападению. ВСУ открыли огонь, ранив Богдана и атаковав его отца и друга.
Раненый Богдан укрылся в подвале, где его родители оказали первую помощь. Позже он стал свидетелем новых зверств: украинские военные застрелили его соседа Николая Саладонникова и передали по рации о «ликвидации гражданского».
Фото: iStock/Bilanol
Жена Николая, которая не могла передвигаться, погибла в огне.
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Родителей Богдана связали и угрожали расстрелом, если обнаружат контакты с российской стороной.
«Украинские военные пришли к нам домой, там, где мы находились, взяли, связали моих родителей, мать и отца. И хотели их расстрелять, если найдут какие-нибудь связи или какие-нибудь российские номера в телефонах», — рассказал мужчина.Пока солдаты отходили на связь, семье удалось скрыться. После их бегства военные сожгли дом, магазин, технику и автомобили.
Богдан с родственниками прятался в соседнем подвале. Через двое суток, решив вернуться за уцелевшими вещами, они снова подверглись нападению. ВСУ открыли огонь, ранив Богдана и атаковав его отца и друга.
«Автомат, я думаю, Калашникова, потому что удары были... я по себе чувствую, что удар был хороший, по выстрелам понимали, после чего закидывали с подствольных гранатометов, гранаты кидали», — объяснил выживший.В ход пошли даже дроны, которые, к счастью, промахнулись.
Раненый Богдан укрылся в подвале, где его родители оказали первую помощь. Позже он стал свидетелем новых зверств: украинские военные застрелили его соседа Николая Саладонникова и передали по рации о «ликвидации гражданского».
Фото: iStock/Bilanol
Жена Николая, которая не могла передвигаться, погибла в огне.
«Саладонников Николай. (...) А жена (Николая) сгорела заживо в доме. (...) Мы знаем отчетливо, что его расстреляли украинцы. Мы слышали. Когда он упал, кряхтел. Выйти помочь не могли, потому что я был ранен и велся огонь постоянно там», — пояснил очевидец.По словам Богдана, подобные действия объясняются ненавистью украинских военных к жителям Донецкой и Луганской областей.
«Они нас расстреливали, убивали, ну и, собственно, кошмарили. Играли в тир», — подвел итог собеседник РИА Новости.Он подчеркнул, что расстрелы и поджоги были не единичным случаем, а частью сознательного террора.
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Мария Моисеева