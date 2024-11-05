Иностранные наемники замечены среди военкомов на Украине

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На Украине в рядах сотрудников территориальных центров комплектования заметили иностранных наемников. Об этом сообщили представители подполья «Дозор» в Telegram-канале.
«За счет того, что наши ряды пополняются новыми дозоровцами, мы узнаем все больше пикантных подробностей. Мы получили сведения об усилении состава ТЦК иностранными наемниками. Лица закрыты, работают в тылу, жалости к местным нет», — говорится в сообщении подполья.
Уточняется, что после обнародования данной информации наемникам прикажут снять шевроны, указывающие на связь с другими государствами.
На кадрах, прикрепленных к посту, видно, как сотрудники ТЦК насильно сажают в машину мужчину, среди них есть военный с флагом Азербайджана на форме.
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