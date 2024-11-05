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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который оказывал помощь ВС России в рамках СВО, заявил, что главной слабостью Вооруженных сил Украины является нехватка людей. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для поражения техники и личного состава ВСУ.
Ранее американец рассказал, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Соединенные Штаты Америки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Я не думаю, что это какой-то секрет, но главная их слабость – нехватка людей. Осталось не так много военных, которые готовы сражаться» — поделился он.
Ранее американец рассказал, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Соединенные Штаты Америки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова