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Ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Винокуров заявил, что одной из важнейших задач российской военной разведки является выявление возможной реакции США и НАТО на недавние поражения ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Винокурова, особое внимание следует уделить анализу планов и намерений западных стран относительно использования объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией поставленных целей в рамках специальной военной операции.
Он отметил, что понимание этих реакций является ключевым для дальнейшего планирования и оценки ситуации на фронте.
Ранее Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он отметил, что понимание этих реакций является ключевым для дальнейшего планирования и оценки ситуации на фронте.
Ранее Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова