Следственный комитет возбудил уголовное дело против грузинского наемника ВСУ Ладо Гамсахурдии, который участвовал в убийстве жителей Курской области. Об этом сообщает следственное управление 12 сентября.
По данным следствия, однофамилец первого президента Грузии в Куской области участвовал в убийствах, терроризме, незаконном обороте оружия, покушался на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконно пересек границу. Всего в деле 9 статей УК, включая наемничество, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление.
По данным следствия, Гамсахурдия участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников ВСУ. Наемник из Грузии и его подельники совершили ряд преступлений протии в мирного населения Курской области, сообщает военный СК.
Ранее в РФ заочно приговорили к 14 годам колонии военного наемника ВСУ из США. Американский наемник с позывным Zafer Ronin, чье настоящее имя Малдонадо Майкл Пол, сейчас находится в международном розыске.
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По данным следствия, Гамсахурдия участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников ВСУ. Наемник из Грузии и его подельники совершили ряд преступлений протии в мирного населения Курской области, сообщает военный СК.
Ранее в РФ заочно приговорили к 14 годам колонии военного наемника ВСУ из США. Американский наемник с позывным Zafer Ronin, чье настоящее имя Малдонадо Майкл Пол, сейчас находится в международном розыске.
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Лия Мурадьян