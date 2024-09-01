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Иностранных наемников подозревают в преступлениях в Харьковской области

Три наемника Франции и Дании подозреваются в преступлениях в Харьковской области
01 сентября 2024, 06:05
Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Трое иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозреваются в совершении военных преступлений, сообщил представитель российской администрации органов в Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, в совершении преступлений на территории Харьковской области подозреваются двое наемников из Франции и один военнослужащий из Дании.

«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», – заявил он.



Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены установить местонахождение наемников и передать материалы следователям.

Ранее посол России Владимир Тарабрин заявил, что Украина вербует наемников в Гааге.

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На Западе допустили окружение ВСУ в двух городах
The Telegraph: Россия создает угрозу окружения ВСУ в Торецке и Курахово
01 сентября 2024, 06:21

Фото: iStock/Leestat

Успехи российских военных н красноармейском направлении представляют угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке и Курахово, сообщается в британской газеты The Telegraph.
«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», – допускают авторы издания.

Более того, контроль над Красноармейском (украинское название – Покровск) даст России возможность освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и в будущем атаковать в направлении Днепропетровска.

31 августа российские войска прорвали линию обороны ВСУ в районе Красноармейска. Большинство населенных пунктов вблизи города не были подготовлены к обороне.

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#вс рф
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Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области
01 сентября 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по району расположения личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ,
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по обнаруденным в ходе развелки целям Вооруженных сил Украины. После этого пилоты благополучно вернулись в точку взлета. Служба разведки сообщила, что заданные цели уничтожены.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ в Курской области. По его словам, в течение дня были атакованы две боевые бронированные машины (ББМ), миномет с боеприпасами и тяжелый дрон «Баба Яга».

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#минобороны рф
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Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Синьковки и Новожеланного
01 сентября 2024, 03:39

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Вооруженные силы (ВС) РФ с занятием населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны.
В частности, он поздравил командиров и военнослужащих 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, занявшей Синьковку, и 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка, занявшего Новожеланое.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – сообщается в публикации.

Министерство обороны сообщило, что 30 августа российские войска взяли под контроль дынные два села.

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#поздравление
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Военкор Коц рассказал о погибшем в Курской области комбате «Отмель»
31 августа 2024, 20:17

Фото: istockphoto/N-sky

Историю о героически павшем в Курской области комбате «Отмель» рассказал военкор KP.RU Александр Коц. Со слов бойца с позывным «Кадет», влияние почившего комбата, его авторитет и внутренний дух все решили при обороне населенного пункта Малая Локня.
«Отмель» был кадровым офицером и настоящим мужественным человеком. Его бойцы практически две недели находились в окружении и удерживали позиции, не дав укронацистам пройти дальше вглубь Курской области.

В какое-то время бойцов ВС РФ зажали в женской колонии и те из них, кто выжил, — прорвались, выполнили задачу, не позволив боевикам ВСУ увеличить плацдарм нападения, пока подходили резервисты.

«В этот момент морские пехотинцы и десантники вошли в бой, сменив обескровленное подразделение», — пишет Коц.

Он отметил, что рубеж остался под контролем ВС РФ. Бойцы «Отмели» любили своего командира, который погиб героически, как и положено «русскому офицеру», резюмировал Коц.

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#россия
#курская область
#война
#сво
#новости
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Кадыров показал кадры допроса пленного боевика «Айдара»*
31 августа 2024, 19:17

Фото: сайт Кремля

Кадры допроса боевика запрещенного в России «Айдара»* показал в своем Telegram глава ЧР Рамзан Кадыров. По словам пленника, он попал в нацбатальон после мобилизации и был там в течение полутора месяцев. Второй прослужил в рядах украинской армии пару месяцев, глуша сигнал российских дронов.
«Разумеется, если их послушать, никто из этих пленных не хотел воевать. Кто-то — как бы в первый раз вышел на боевую задачу, другой — как бы неисправимый пацифист», — гласит публикация Кадырова.
Он добавил, что украинские боевики, попавшие в плен ВС РФ, готовы стать кем угодно, лишь бы не «героями», шедшими с оружием против России.

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*Признан в России террористической организацией и запрещен в РФ
#россия
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#новости
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Кадыров продемонстрировал кадры уничтожения техники Запада в Курской области
31 августа 2024, 19:01

Фото: Сайт Кремля

Кадры с ликвидацией российскими войсками техники Запада в Курской области продемонстрировал у себя в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем посте политик отметил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Кроме того, поблагодарил отряд «Каштана», который, по словам Кадырова, оказывает «решительное сопротивление» боевикам ВСУ.
Также руководитель ЧР дал обещание, что «закрепиться на нашей земле» украинские военные никогда не смогут, а «натовская консервная банка горит отменно».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты потеряли свыше восьми тысяч человек за время вторжения в Курскую область.

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#украина
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#сво
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На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску
The Daily Telegraph: Россия очень быстро продвигается к Красноармейску в ДНР
31 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия в последнее время очень быстро продвигается к контролируемому Украиной Красноармейску на территории ДНР. Об этом информирует The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения.
По словам командира ВСУ, ранее он никогда не видел подобной скорости продвижения войск. Он добавил, что в настоящее время украинская армия испытывает серьезные проблемы с оружием, боеприпасами и людскими резервами.

В результате ситуация для ВСУ под Красноармейском крайне тяжелая, и в скором времени можно ожидать прорыва ВС России по трассе, ведущей к этому городу, заключил командир.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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Курская область 31 августа: переброска ЧВК «Медведь» из Африки, расстрел монахов и детей
Обстановка в Курской области 31 августа: последние новости
31 августа 2024, 18:41

Фото: istock /Artem Zakharov

Бойцы ВСУ застрелили монаха в спину во время атаки на Курскую область. Также поступили сообщения о случаях расстрела детей и мирных жителей украинскими боевиками. Какие еще факты зверства с украинской стороны вспыли и что известно о ЧВК «Медведь», которая будет переброшена из Африки на курское приграничье расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ расстреляли монаха


Протоиерей Олег Чебанов заявил, что украинские солдаты убили убегающего монаха. Это, по его мнению, указывает на то, что против российских войск «сражаются нелюди». Он отметил, что первым объектом атаки ВСУ стал храм Горнальского мужского монастыря.

«Это не было какое-то административное или жилое здание. В это время там проходило богослужение, и когда монахи искали укрытие, одного из них застрелили простым выстрелом в спину», — приводит слова Чебанова ТАСС.

Он добавил, что на курской земле происходили различные потрясения и конфликты, и сейчас идет «битва добра со злом».

ВСУ атаковали семью россиян и расстреляли детей в Курской области


Информационное агентство ANNA NEWS сообщает, что ВСУ сбросили бомбу на автомобиль с семьей, которая пыталась покинуть приграничную территорию Курской области. По информации источника, россияне пытались уехать по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж.

В результате удара ВСУ их машина была полностью разрушена. Внутри находились муж с женой и их дочь — все они погибли на месте. Кроме того, замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что бойцы ВСУ расстреляли троих детей в Курской области, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.

«Они расстреливают мирное население. Троих детей, ориентировочно 10–12 лет, посадили на мотоцикл с коляской и показали направление. Когда они поехали, их расстреляли в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — приводит слова Кадета ТАСС.
Фото: istock / gorodenkoff

Зверства ВСУ в Курской области


Жительница Курской области Нелли сообщила о трагическом инциденте, произошедшем в одном из сел Суджанского района, где бойцы ВСУ расстреляли 25-летнюю девушку. По ее словам, соседка назвала двух военных и иностранного наемника «фашистами хуже немцев». Убийство произошло на глазах у младшей сестры потерпевшей, которой удалось спастись.

Еще одна местная жительница, Наталья Порываева, рассказала российским следователям о том, как в Судже украинские военнослужащие расстреляли беременную женщину на глазах у ее мужа и ребенка.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также сообщил о насильственных преступлениях, совершаемых украинскими солдатами и наемниками в отношении гражданского населения Курской области. Он отметил, что случаи похищений людей стали более частыми, и жертв увозят в неизвестном направлении.

Бойцы ЧВК «Медведь» будут переброшены из Африки в Курскую область: что известно о формировании


Командир частной военной компании (ЧВК) «Медведь» Виктор Ермолаев сообщил о планах переброски бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область. В Россию направят 100 из 200-300 бойцов, находящихся в Африке.

Ермолаев отметил, что в случае угрозы на российской территории все военнослужащие объединяются против общего врага. После выполнения задач на родине бойцы вернутся обратно в Африку. Существуют слухи о возможной связи ЧВК «Медведь» с главой Крыма Сергеем Аксеновым, однако советник руководителя региона Олег Крючков опроверг эту информацию, заявив, что формирование подчиняется другой структуре.

Командир с позывным Джедай подчеркнул, что в условиях потенциального появления украинских диверсионно-разведывательных групп в Крыму «медведи» готовы реагировать на любые угрозы.

ЧВК «Медведь» позиционирует себя как 81-я отдельная бригада специального назначения. По информации телеканала «Царьград», организация была создана в 2023 году как добровольческая батальонная тактическая группа ветеранов армейского спецназа и впоследствии выросла до бригадной структуры. Минобороны России обеспечивает ее вооружением и техникой.

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В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию
Forbes признал неудачу переброшенной Сырским бригады в отражении наступления РФ
31 августа 2024, 17:50

Фото: iStock/Leestat

Переброшенная главкомом ВСУ Александром Сырским бригада Нацгвардии «Кара-Даг» потерпела неудачу в попытке остановить наступление ВС РФ. Об этом в своей колонке написал обозреватель журнала Forbes Дэвис Экс.
Экс отметил, что командование украинской армии, стремящееся любыми способами отразить наступление противника, ныне оказалось вынуждено перебрасывать на покровское направление дополнительные резервы. Примечательно, что данные резервы состоят из элитных подразделений.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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