Иностранных наемников подозревают в преступлениях в Харьковской области

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Трое иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозреваются в совершении военных преступлений, сообщил представитель российской администрации органов в Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, в совершении преступлений на территории Харьковской области подозреваются двое наемников из Франции и один военнослужащий из Дании.
Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены установить местонахождение наемников и передать материалы следователям.
Ранее посол России Владимир Тарабрин заявил, что Украина вербует наемников в Гааге.
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«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», – заявил он.
Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены установить местонахождение наемников и передать материалы следователям.
Ранее посол России Владимир Тарабрин заявил, что Украина вербует наемников в Гааге.
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Александр Климов