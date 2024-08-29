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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 6 БПЛА ВСУ
29 августа 2024, 07:51
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Три вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, два – над территорией Брянской области и один над территорией Белгородской области. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Помимо этого, в оборонном ведомстве отметили, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены 3 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Подпольщик Лебедев: Киев будет в шоке, если узнает имена людей из сопротивления
29 августа 2024, 07:21

Фото: iStock/reflection_art

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что большая часть украинцев недовольна текущим правительством и поддерживает Россию в рамках СВО. Об этом информирует «КП».
«Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — заявил он.

Лебедев отметил, что они не просят оплаты за свои действия, руководствуясь желанием ускорить приход Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВСУ, подписывают контракт лишь с одной целью — получить свободу. Отмечается, что после этого многие из мобилизованных отказываются выполнять боевые задачи.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Стало известно, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском
Мирошник: есть данные о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области
29 августа 2024, 07:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть сведения о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — поделился он.

Мирошник отметил, что киевские власти отправили на территорию Курской области «весь сброд», состоящий из националистических радикальных группировок. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский был не против избавиться от них в Киеве. Он хотел отправить их куда-то подальше от столицы. Поэтому там находились подразделения, такие как «Нахтигаль», а также ряд других радикально настроенных батальонов.

Он сообщил, что эта радикальная и националистическая группа является непосредственным участником террористического нападения на территорию Курской области.

Ранее военный эксперт Коротченко раскрыл, как Вооруженные силы Украины используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине ожидают потери территорий в скором времени
Депутат Рады Рахманин: потери территорий Украины будут в скором времени
29 августа 2024, 07:06

Член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в ближайшем будущем.
В интервью РБК-Украина он выразил обеспокоенность текущей ситуацией на фронте и отметил, что Украина может утратить контроль над еще большей частью своих территорий.

Рахманин указал на значительные потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отметил, что на момент начала российской спецоперации Украина имела больше танков, чем многие европейские страны. Однако в свете продолжающихся боевых действий, он считает, что риск утраты дополнительных территорий высок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в переговорах с западными странами по поводу ударов ВСУ вглубь России, сравнив их с игрой в пинг-понг, где западные политики избегают обсуждения этой темы.

Напомним, заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн признал успехи российских сил на красноармейском направлении.

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#украина
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В США признали, что Россия успешно наступает на красноармейском направлении
Замглавы ЦРУ Коэн признал успехи сил России на красноармейском направлении
29 августа 2024, 06:40

Фото: Минобороны РФ

Заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн признал успехи российских сил на красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе конференции по безопасности в штате Мэриленд Коэн отметил, что российские войска продвигаются в направлении Покровска, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — заявил Коэн, подтверждая успехи России в этом регионе.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» около одиннадцати часов вели героический бой с ВСУ на двух участках в приграничной зоне Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов отметил, что день был крайне тяжелым для российских военных.

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Алаудинов: «Ахмат» 11 часов вел героический бой с ВСУ в Курской области
29 августа 2024, 06:26

Фото: Минобороны РФ

Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» около одиннадцати часов вели героический бой с ВСУ на двух участках в приграничной зоне Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что день был крайне тяжелым для российских военных.

«Почти 11 часов шли бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на трудности, наши бойцы выстояли, героически сражаясь», — заявил генерал.
По его словам, спецназу «Ахмат» удалось уничтожить значительное количество живой силы противника, а также несколько единиц военной техники, включая артиллерию, автоматические гранатометы и минометы.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские войска успешно остановили наступление нескольких украинских бригад, включая 61-ю, 80-ю, 82-ю, 92-ю и 95-ю, которые были переброшены под Курск. Командир «Ахмата» отметил, что после потерь в Курской области украинские формирования начали пересматривать свои действия.

По данным Минобороны РФ, в ходе боев на курском направлении украинские силы потеряли более семи тысяч военных.

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Полянский: Киеву придется расплатиться за атаку ВСУ на Курскую область
29 августа 2024, 04:10

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина понесет серьезные последствия за атаку украинских войск на Курскую область.
В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что российские войска активно освобождают оставшиеся опорные пункты, которые ВСУ укрепляли и удерживали с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас, в отсутствие резервов ВСУ в Курской области, российские войска последовательно освобождают эти позиции. Это только начало. Украине еще предстоит сполна расплатиться за свою "курскую авантюру"», — заявил Полянский.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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Мягков: западные украинцы встречали Красную армию в 1944 году с цветами
29 августа 2024, 02:40

В 1944 году жители Западной Украины с цветами и слезами радости встречали Красную армию, освободившую их от гитлеровской оккупации. Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Сегодня отмечается 80 лет со дня завершения Львовско-Сандомирской операции, одной из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны. В результате этой операции была разгромлена группа армий «Северная Украина», освобождены западные области Украины и юго-восточные районы Польши от фашистских оккупантов., передает РИА Новости

Мягков подчеркнул, что освобождение западных областей Украины стало значимым событием не только для советских войск, но и для местного населения, которое встречало бойцов Красной армии с неподдельной радостью. Советские войска также захватили крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, что впоследствии позволило развить наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе нацистской Германии.

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#великая отечественная война
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«Большая ошибка»: на Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
FP: нападение на Курскую область было большой ошибкой Зеленского
29 августа 2024, 02:28

Решение президента Украины Владимира Зеленского о нападении на Курскую область стало «огромной ошибкой» и может привести к серьезным последствиям для Украины, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
По словам Уолта, этот шаг не окажет положительного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям среди украинских военнослужащих.

«Было бы чудовищной ошибкой полагать, что атака на Курскую область позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс», — подчеркнул эксперт.
Уолт также отметил, что решение киевских властей свидетельствует о тупиковой ситуации на фронте для ВСУ. Эскалация, по его мнению, часто является признаком того, что страна проигрывает в вооруженном конфликте и пытается изменить исход путем рискованных действий.6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.

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#эксперт
#операция
#донбасс
#всу
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Полянский назвал обстрелы Курской АЭС «страусиной позицией» Запада
Полянский: обстрелы Курской АЭС стали возможны из-за безрассудства Запада
29 августа 2024, 02:19

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал обстрелы украинскими войсками Курской атомной электростанции и их планы по захвату ядерного объекта «безрассудством».
Он подчеркнул, что эти действия стали возможны из-за «беспринципной страусиной позиции» Запада. По словам Полянского, появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую АЭС и планировал её захват в ходе вооруженной операции.

«Подобные безрассудства, которые могут спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытается не замечать атаки на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция», – заявил Полянский на заседании СБ ООН.
6 августа подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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#минобороны рф
#аэс
#всу
#зеленский
#полянский
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