Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Три вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, два – над территорией Брянской области и один над территорией Белгородской области. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Помимо этого, в оборонном ведомстве отметили, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены 3 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Помимо этого, в оборонном ведомстве отметили, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены 3 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова