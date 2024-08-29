Боевики ВСУ похищают мирных жителей под Курском и вывозят их в неизвестном направлении

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Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Российская Федерация располагает данными, что боевики Вооруженных сил Украины похищают мирных жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По его словам, ВСУ ведут себя как террористы-боевики. Он отметил, что они не придерживаются норм, чтобы известить родных или власти о том, что люди у них. Мирошник заявил, что этой темой сейчас занимается уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, а также Минобороны России.
Россия имеет отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда гражданских людей хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении, добавил посол.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — сказал он.
По его словам, ВСУ ведут себя как террористы-боевики. Он отметил, что они не придерживаются норм, чтобы известить родных или власти о том, что люди у них. Мирошник заявил, что этой темой сейчас занимается уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, а также Минобороны России.
«Сейчас есть предварительные списки, но, увы, они не окончательные», — сказал он.
Россия имеет отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда гражданских людей хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении, добавил посол.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова