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Посольство Мексики на Украине подтвердило гибель своего соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. Об этом пишет РИА Новости.
Газета Heraldo сообщает, что Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился на Украину в качестве наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины.
В МИД латиноамериканского государства заявили, что их соотечественник погиб. Помимо этого, было подтверждено, что мужчина не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил. Сообщается, что семье погибшего будет оказана поддержка в проведении необходимых процедур для репатриации тела.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В МИД латиноамериканского государства заявили, что их соотечественник погиб. Помимо этого, было подтверждено, что мужчина не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил. Сообщается, что семье погибшего будет оказана поддержка в проведении необходимых процедур для репатриации тела.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова