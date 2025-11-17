Иностранных наемников волнуют деньги и собственная жизнь, а не защита Украины
В Днепропетровской области российские войска захватили иностранных наемников во время освобождения Орестополя. Командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Тима» рассказал о разговоре с пленными. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, иностранцы открыто заявили, что защита Украины их не интересует. Им важнее деньги и собственная жизнь. «Тима» отметил, что туман в тот день помог российским силам. Противник не ожидал такого напора и не смог организовать защиту.
Наемники, по информации командира, действовали неорганизованно. Некоторые из них признались, что во время отправки на задания у них забирали документы, оставляя только нашивки.
«Они стреляют, чтобы спастись, а если не получится — просто убегают», — добавил солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.