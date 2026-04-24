Инсайдер раскрыл мотив колумбийцев в рядах ВСУ
Бывший вербовщик колумбийцев на Ближний Восток, знакомый с рынком наемников на Украине, на условиях анонимности заявил, что граждане Колумбии идут в ВСУ ради денег, а не ради идеи. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, таких людей интересует только личная выгода. Судьба страны их не волнует. В марте власти Колумбии ратифицировали закон о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников от 1989 года. Такой шаг последовал после массового участия колумбийцев в боях на стороне Киева.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество «ограблением страны». До этого посол России в Боготе Николай Тавдумадзе говорил, что поток граждан латиноамериканской республики на украинское направление остается высоким.
Собеседник агентства добавил, что вербовщики обещают крупные выплаты и хорошие условия службы. На деле новобранцев нередко бросают на самые опасные участки, а семьи погибших часто не получают компенсации.
