Командование бригады ВСУ не платит военным, охраняющим Мирополье
Военные 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, держащие оборону в Мирополье Сумской области, пожаловались на невыплату денежного довольствия. Об этом пишет РИА Новости.
По информации силовых структур, сообщения с претензиями появились в соцсетях. Солдаты утверждают, что часть не перечисляет им положенные суммы.
Собеседник агентства добавил, что раненые из этой бригады не получают денег во время лечения в госпитале. При этом командир роты за выполнение задач в Сумской области может рассчитывать примерно на 100 тысяч гривен, или около 170 тысяч рублей.
