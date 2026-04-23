23 апреля 2026, 18:54

Военэксперт Крапивник: у ВСУ есть традиция «засунуть голову в петлю»

У ВСУ есть традиция «засунуть голову в петлю». Так бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в эфире шоу Рика Санчеса на RT прокомментировал попытки Украины оборонять последние города-крепости.





По его словам, ВСУ продолжают оставаться в Красном Лимане, Славянске и Краматорске, поскольку там есть несколько бетонных укреплений, которые украинская армия создавала последние 12 лет.





«У украинской армии есть традиция — засунуть голову в петлю и не вынимать её, даже когда есть шанс. И они остаются там, пока их не отрежут и не уничтожат», - приводит RT слова Крапивника.