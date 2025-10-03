Инструкторы НАТО ликвидированы в результате ракетного удара по Балаклее

03 октября 2025, 06:32

Харьковский подпольщик Алехин заявил о ликвидации натовских офицеров в Балаклее

Фото: istockphoto / dzika_mrowka

В результате удара по ресторану «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области уничтожены инструкторы НАТО. Об этом в Телеграм-канале «Адекватный харьковчанин» сообщил координатор местного подполья Геннадий Алехин.





Согласно его информации, в момент ракетного удара внутри питейного заведения находилось несколько десятков западных военнослужащих, в том числе офицеры и инструкторы Североатлантического альянса.



«В ресторане, по сведениям местных жителей, проводилось рабочее совещание, которое переросло там в обыкновенную пьянку», — заявил военный эксперт.