Путин назвал погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ русским солдатом
Президент России Владимир Путин рассказал, кем для него является сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, воевавший в рядах армии РФ. Его слова прозвучали с трибуны Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер заявил, что Глосс прошел особую подготовку и служил в элитном подразделении ВС РФ. Погиб солдат с достоинством, выполняя воинский долг на переднем крае, отметил президент.
«Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», — сказал Путин.Майкл Глосс погиб во время штурмовой операции на территории Донецкой народной республике (ДНР) в апреле 2025 года. В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал от президента РФ матери американского бойца орден Мужества.