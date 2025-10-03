Достижения.рф

Путин назвал погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ русским солдатом

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Президент России Владимир Путин рассказал, кем для него является сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, воевавший в рядах армии РФ. Его слова прозвучали с трибуны Международного дискуссионного клуба «Валдай».



Российский лидер заявил, что Глосс прошел особую подготовку и служил в элитном подразделении ВС РФ. Погиб солдат с достоинством, выполняя воинский долг на переднем крае, отметил президент.

«Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», — сказал Путин.
Майкл Глосс погиб во время штурмовой операции на территории Донецкой народной республике (ДНР) в апреле 2025 года. В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал от президента РФ матери американского бойца орден Мужества.
Александр Огарёв

