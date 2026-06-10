Лавров усомнился в серьезности предложений Европы о возобновлении диалога с Россией

10 июня 2026, 15:05

Лавров: Москва должна убедиться в серьезности предложений Европы о диалоге

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва будет детально оценивать предложения стран ЕС о возобновлении диалога и принимать во внимание только подкрепленные серьезными намерениями. Такое заявление в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.





Он отметил, что некоторые европейские лидеры хотят возобновить диалог с Москвой, однако они продолжают настаивать на антироссийских санкциях и поддержке Украины после возможного прекращения конфликта.





«Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и укрепить киевский нацистский режим, подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей с точки зрения практической перспективы», — приводят «Известия» слова Лаврова.