Зеленский допустил возобновление переговоров между Киевом и Москвой
Владимир Зеленский допустил, что диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию может быть возобновлён. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы киевского режима, раунды переговоров с российской стороной, скорее всего, состоятся. Вопрос лишь в их формате.
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В начале июня Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал назначить конкретную дату для встречи с целью прекращения боевых действий.
Россия неоднократно подчёркивала свою готовность к переговорному решению украинского кризиса, при этом указывая на определённые условия, включая устранение угроз национальной безопасности РФ. С начала года делегации двух стран при участии США провели три раунда переговоров, последний из которых прошёл в Женеве 17–18 февраля.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.