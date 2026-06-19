Зеленский допустил возобновление переговоров между Киевом и Москвой

19 июня 2026, 23:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский допустил, что диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию может быть возобновлён. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам главы киевского режима, раунды переговоров с российской стороной, скорее всего, состоятся. Вопрос лишь в их формате.



