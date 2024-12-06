Глава МИД Норвегии призвал усилить поддержку Киеву после речи Лаврова

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Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал усилить поддержку Украины, чтобы та смогла выиграть военный конфликт. Такое заявление он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
Как пишет Российская газета, ссылаясь на слова Эйде, речь идёт не только о самой Украине, но и о принципах, которые «разделяют её европейские партнеры».
Заседание СМИД ОБСЕ прошло 5 декабря. СМИД является ключевым директивным органом организации, где обсуждаются вопросы безопасности и сотрудничества.
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Анастасия Ларина