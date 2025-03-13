«Интересно возвращаться туда, где тебя почти убили»: Военкор Поддубный вновь приехал в Суджу

США показали Украине на переговорах в саудовской Джидде, «кто в доме хозяин». Об этом заявил программный директор клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев. По его словам, позиция Вашингтона хоть и не совпадает с точкой зрений Москвы, но стала более предрасположенной к диалогу, чем при администрации бывшего президента Джо Байдена.