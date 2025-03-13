«Интересно возвращаться туда, где тебя почти убили»: Военкор Поддубный вновь приехал в Суджу

Евгений Поддубный (Фото: kremlin.ru)
Военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный вернулся в Суджу, где был ранен 7 августа 2024 года, прошел по освобожденным улицам города и показал, какая обстановка сейчас там царит.
Напомним, Поддубный одним из первых отправился в Суджу, когда появились первые новости о вторжении ВСУ в Курскую область, тогда он пострадал при атаке украинского беспилотника, и после длительного восстановления вновь прибыл в уже освобожденный от оккупации город.
Он также напомнил, что был в Судже в последний раз 7 августа, тогда же был тяжело ранен. Сейчас же военкор отметил, что счастлив вернуться в этот город в момент разгрома противника, так как испытывал «чувство недосказанности».
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«Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу. Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили. Прошлись, поговорили с местными, кто пережил оккупацию. Люди прошли через страшное испытание. За 215 дней противник основательно обосновался в Судже. Ну и бежал быстро», — рассказал Поддубный на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также напомнил, что был в Судже в последний раз 7 августа, тогда же был тяжело ранен. Сейчас же военкор отметил, что счастлив вернуться в этот город в момент разгрома противника, так как испытывал «чувство недосказанности».
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Элина Позднякова