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«Интересно возвращаться туда, где тебя почти убили»: Военкор Поддубный вновь приехал в Суджу

Военкор Поддубный приехал в освобожденную Суджу, где был ранен 7 августа
Евгений Поддубный (Фото: kremlin.ru)

Евгений Поддубный (Фото: kremlin.ru)

Военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный вернулся в Суджу, где был ранен 7 августа 2024 года, прошел по освобожденным улицам города и показал, какая обстановка сейчас там царит.
Напомним, Поддубный одним из первых отправился в Суджу, когда появились первые новости о вторжении ВСУ в Курскую область, тогда он пострадал при атаке украинского беспилотника, и после длительного восстановления вновь прибыл в уже освобожденный от оккупации город.

«Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу. Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили. Прошлись, поговорили с местными, кто пережил оккупацию. Люди прошли через страшное испытание. За 215 дней противник основательно обосновался в Судже. Ну и бежал быстро», — рассказал Поддубный на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также напомнил, что был в Судже в последний раз 7 августа, тогда же был тяжело ранен. Сейчас же военкор отметил, что счастлив вернуться в этот город в момент разгрома противника, так как испытывал «чувство недосказанности».


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Лавров раскрыл, как происходит диалог РФ с представителями США
Лавров: Рубио и Уолтц нормально ведут диалог с Россией
13 марта 2025, 18:21

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не хочет даже «осмысливать» публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца по урегулированию украинского конфликта, отметив, что они ведут нормальный диалог с российской стороной. Кадры показал канал «Россия 1».
«У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут», — заявил Лавров.

При этом он уточнил, что не собирается даже осмысливать то, что они говорят на публику.

Ранее Рубио заявлял, что тема территориальных уступок обсуждалась на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, большая часть переговоров с украинской делегацией была посвящена не условиям, а переговорному процессу.


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Стало известно, на какой ответ РФ о перемирии надеется Зеленский
Политолог Суслов: Зеленский надеется на отказ РФ перемирия
13 марта 2025, 18:01

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня в надежде на то, что Россия на это не пойдет. Так считает политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, его слова приводит «Лента.ру».
«Он (Зеленский – ред.) надеется, что Россия жестко отвергнет предложение о перемирии. В таком случае Дональд Трамп может быть вынужден вернуться к стратегии администрации Джо Байдена», — считает Суслов.

По его словам, в таком случае, США продолжат поставлять Украине вооружение. Также эксперт считает, что Штаты могут вновь объединиться с со странами ЕС и Украиной.

Суслов выразил уверенность в том, что именно на это сейчас и рассчитывает киевский режим.

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Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах «Ахмата»
Алаудинов: несколько бойцов «Ахмата» попали в плен при освобождении Курщины
13 марта 2025, 17:21

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

При освобождении оккупированных ВСУ территорий Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли. Об этом сообщил командир подразделения Апти Алаудинов. Его слова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Алаудинов не стал уточнять число чеченцев, попавших в плен к ВСУ, но выразил надежду на то, что всех удастся вернуть домой. Также, по словам генерала, при освобождении Курской области погибло несколько бойцов «Ахмата», еще несколько получили ранения или пропали без вести.

«Даст Бог, мы установим, где каждый, — и, если он погиб, мы найдем тела, чтобы они были у родных», — отметил Алаудинов.

Он уточнил, что в Курской области осталось освободить всего пять населенных пунктов.

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Раскрыто, что на самом деле скрывается за сделкой по редкоземельным металлам
Эксперт Фельдман: Трамп считает сделку по металлам лучшей гарантией безопасности
13 марта 2025, 16:50

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп считает сделку по редкоземельным металлам лучшей гарантией безопасности для Украины, так как никто не осмелится посягнуть на американский бизнес. Об этом заявил политолог Павел Фельдман. Однако Киев, по его мнению, все равно хочет иных гарантий со стороны Штатов и Евросоюза.
«Многострадальное соглашение по редкоземельным металлам фактически провозглашает украинские земли экономической вотчиной Вашингтона. Трамп убеждает Владимира Зеленского в том, что никто не осмелится посягнуть на американские владения, пока в Белом доме находится сильный лидер», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь сенатор Григорий Карасин прокомментировал предложение США о временном прекращении огня на Украине. В разговоре с «Известиями» политик подчеркнул, что американцы должны информировать Россию через официальные каналы, а не через СМИ. По его словам, Москва будет ждать более конкретных и серьезных шагов в сторону окончательного разрешения конфликта.
«Мы устами президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова неоднократно говорили, что мы против бессмысленного и неоговоренного какими-то конкретными условиями прекращения огня, потому что это все используется для того, чтобы восстановить и нарастить силы, потенциал военный. Мы это уже проходили в 2015-м и дальше годах», — указал сенатор.
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Стало известно, что происходило на переговорах в Джидде
Политолог Тимофеев: США показали Киеву на встрече в Джидде, «кто в доме хозяин»
13 марта 2025, 16:44

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США показали Украине на переговорах в саудовской Джидде, «кто в доме хозяин». Об этом заявил программный директор клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев. По его словам, позиция Вашингтона хоть и не совпадает с точкой зрений Москвы, но стала более предрасположенной к диалогу, чем при администрации бывшего президента Джо Байдена.
«Исходная переговорная позиция Киева была довольно быстро приведена к американскому знаменателю. <…> Администрация Трампа пытается показать, кто в доме хозяин. Они считают, что хозяин именно Вашингтон, потому что он дает и помощь, и деньги. Эта помощь приостанавливалась, но при сговорчивости Киева снова возобновилась. Это инструмент воздействия», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Иван Мезюхо считает, что, соглашаясь с американскими требованиями о прекращении огня, Владимир Зеленский на самом деле пытается угодить президенту США Дональду Трампу после их перепалки в Овальном кабинете. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что Киев намерен втянуть Россию в аналог очередных Минских соглашений.
«Президент России Владимир Путин озвучил условия для прекращения огня. Ничего с тех пор в этом смысле не поменялось. Наши условия известны. Мы не проигрывающая сторона в этом конфликте, чтобы отказываться от своих условий или чтобы вступать в историю, связанную с потенциальным «Минском-3». Мы уже проходили историю с Минскими соглашениями, которые не соблюдались украинской стороной», — указал Мезюхо.
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