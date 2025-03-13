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Российские войска продолжают наступление на важнейших направлениях специальной военной операции, достигая тактических успехов на Покровском, Угледарском и других участках фронта. Они освобождают населенные пункты, такие как Днепроэнергия и Новомарково, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ и возобновление военной помощи Киеву от США. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Ночью в селах Гончаровка и Заолешенка, расположенных в окрестностях Суджи, продолжались интенсивные боевые действия. На южном участке Курского фронта российским войскам противостоят не только силы территориальной обороны, но и остатки элитных бригад противника. Военные отметили, что бегство отдельных подразделений ВСУ по-прежнему носит хаотичный характер. Боевые действия также продолжаются в лесах, которые были заминированы противником для предотвращения отступления их личного состава с позиций.
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На Сумском направлении, по словам экспертов, ситуация для Вооруженных сил Украины становится критической. Противник быстро покидает Курскую область, однако этот отход проходит в условиях полной дезорганизации. Видеозаписи с российских дронов показывают, как небольшие группы украинских военнослужащих отступают пешком, не имея тяжелого вооружения и связи с командованием.
Херсонское направлениеНа Херсонском участке фронта продолжается так называемая «война на удалении», в которой обе стороны активно используют артиллерию, дроны и авиацию. Российские войска увеличили применение фугасных авиабомб для поражения объектов противника. Основные цели атак — ангары с техникой и пункты управления беспилотниками украинских вооружённых сил.
За последние сутки украинские силы осуществили 50 обстрелов по 12 населённым пунктам на левобережье Херсонщины. В результате атак в селе Днепряны пострадали два частных дома, один человек получил ранения, а ещё один пострадавший был зафиксирован в Алёшках. Несмотря на активные действия противника, российские войска продолжают контролировать ситуацию, нанося точечные удары по военной инфраструктуре.
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Запорожское направлениеНа Запорожском направлении боевые действия сосредоточены в районе Каменского, где происходят позиционные столкновения. Вооружённые силы Украины активно используют беспилотники, включая тяжёлые дроны типа «Баба-Яга». В ответ российские войска наносят удары артиллерией и применяют другие средства огневого воздействия.
Торецкое направлениеВ то же время в Торецке ситуация значительно ухудшилась. Вооружённые силы Украины провели мощную контратаку, задействовав десант на бронетехнике с трёх направлений. Однако все атакующие группы противника были уничтожены благодаря слаженной работе российских подразделений.
Часовоярское направлениеВ Часов Яре продолжаются ожесточённые бои в городской застройке. ВСУ перебрасывают сюда опытных операторов дронов с Курского направления, что усиливает борьбу за контроль над «малым небом» — воздушным пространством в этом районе. На Северском направлении российские войска ведут атаки на опорные пункты ВСУ к западу от Белогоровки и в районе Верхнекаменского. Противник активно сопротивляется, пытаясь сохранить свои позиции.
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