Российские войска продолжают наступление на важнейших направлениях специальной военной операции, достигая тактических успехов на Покровском, Угледарском и других участках фронта. Они освобождают населенные пункты, такие как Днепроэнергия и Новомарково, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ и возобновление военной помощи Киеву от США. Подробности читайте в материале «Радио 1».