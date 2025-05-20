Интимные фото любовницы украинского бойца помогли российским хакерам найти бригаду ВСУ

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Интимные фотографии любовницы украинского бойца помогли российским хакерам обнаружить 148-й бригаду ВСУ. Координаты уже передали ракетчикам из Минобороны, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Сотрудники Killnet разработали приложение, интегрировали в него вирус.
Любовница украинского военного из 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия» скачала приложение, и с того времени все ее данные попали в распоряжение хакеров — Beregini, UserSec и Palach Pro. Оказалось, боец ВСУ ушел на фронт в 2014-м году. Оксана познакомилась с ним по переписке и увела из семьи. Она отправляла ему фотографии интимного характера, а он — ей.
Однажды девушка приехала на свидание с украинцем в расположение. Тогда российские хакеры и получили координаты. Также Оксана подключила зараженный телефон к рабочему компьютеру, и взломщики получили доступ ко всем локальным ПК. В том числе и аппарату командира бригады.
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Любовница украинского военного из 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия» скачала приложение, и с того времени все ее данные попали в распоряжение хакеров — Beregini, UserSec и Palach Pro. Оказалось, боец ВСУ ушел на фронт в 2014-м году. Оксана познакомилась с ним по переписке и увела из семьи. Она отправляла ему фотографии интимного характера, а он — ей.
Однажды девушка приехала на свидание с украинцем в расположение. Тогда российские хакеры и получили координаты. Также Оксана подключила зараженный телефон к рабочему компьютеру, и взломщики получили доступ ко всем локальным ПК. В том числе и аппарату командира бригады.
«А там: все склады, полётные журналы с расположением РЛС, оружие в батарее — семь гаубиц, РСЗО, два БК-склада», — отмечалось в материале.
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Ольга Енгалычева