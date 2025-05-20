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Бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили отряд украинских боевиков, двигавшихся из Сумской области в сторону Курской.
Как сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь», служащий в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки «Север», был нанесён ракетно-бомбовый удар, ликвидирована группа из 12 украинских националистов.
Ранее боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый» рассказал, что под Красноармейском в рядах ВСУ были замечены англоязычные и польские наемники.
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Анастасия Чубина