Инженер ЗАЭС обвиняется в покушении на членов МАГАТЭ

Стела ЗАЭС в Энергодаре (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Инженера Запорожской АЭС Сергея Потынгу обвиняют в покушении на членов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию украинской разведки, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
Как пояснили в ведомстве, в мае прошлого года Потынга по заданию куратора должен был совершить теракт, жертвами которого стали бы сотрудники МАГАТЭ. Планировавшийся взрыв должен был дискредитировать российскую армию перед ООН. Украина же при таком развитии событий получила бы поддержку и финансирование, заключил собеседник агентства.
Фигуранту вменяют статьи об участии в террористическом сообществе, покушении на теракт, а также о незаконном обороте взрывчатки и соответствующих устройств.
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Никита Кротов