Стало известно о попытке ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область

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Сорвана попытка подвоза подкрепления ВСУ в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что украинская армия пыталась перебросить на данное направление военных и боеприпасы. Бойцы ВС РФ группировки войск «Север» применили гаубицы «Гвоздика» для уничтожения подкрепления противника.
Согласно информации военного ведомства, операторы разведывательных БПЛА круглосуточно наблюдают за всеми путями подвоза снабжения ВСУ в Курской области.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Согласно информации военного ведомства, операторы разведывательных БПЛА круглосуточно наблюдают за всеми путями подвоза снабжения ВСУ в Курской области.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова