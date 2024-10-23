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Стало известно о попытке ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область

Минобороны: сорвана попытка подвоза подкрепления ВСУ в Курскую область
23 октября 2024, 09:25
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Сорвана попытка подвоза подкрепления ВСУ в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что украинская армия пыталась перебросить на данное направление военных и боеприпасы. Бойцы ВС РФ группировки войск «Север» применили гаубицы «Гвоздика» для уничтожения подкрепления противника.

Согласно информации военного ведомства, операторы разведывательных БПЛА круглосуточно наблюдают за всеми путями подвоза снабжения ВСУ в Курской области.



Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#курская область
У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО
23 октября 2024, 09:57

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО полтора года назад, после чего Лапландия была преобразована в форпост у российских границ. Об этом информирует РИА Новости.
В настоящее время в этом регионе проходят масштабные артиллерийские учения. Стрельбы в рамках учений Lightning Strike 24 запланированы с 4 по 28 ноября, в которых участвуют 3600 военнослужащих из Финляндии, Британии, Швеции, Франции и Эстонии.

Основным местом проведения учений станет полигон Роваярви, расположенный всего в 100 километрах от границы с Российской Федерацией, что позволяет эффективно отрабатывать дальнобойный огонь.

Кроме того, с 12 по 21 ноября на полигоне Лохтая в Финляндии пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне под названием ADEX 2/24 Mallet Strike.

На прошлой неделе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие на восточном фланге у границ России.

Ранее стало известно, что Россия и Венесуэла планируют обсудить использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, ведущейся НАТО, на следующем заседании Межправительственной комиссии высокого уровня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США и Зеленского
Сдавшиеся с натовским оружием солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США
23 октября 2024, 09:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдаты Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и американские интересы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — пояснил он.

Отмечается, что сдавшиеся — два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Сообщается, что при себе у военных были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран НАТО.

Силовик пояснил, что украинские солдаты получили детальные инструкции по технологии сдачи в плен из листовок, которые были сброшены на территориях, контролируемых киевским режимом.

Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила о первом зарегистрированном случае успешного поражения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ракетой «Вихрь».

Жительница Суджанского района Курской области Наталья поделилась рассказом о том, как украинские военные атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали авто пытавшихся бежать
23 октября 2024, 09:15

Фото: istock/frodelil

Жительница Суджанского района Курской области Наталья поделилась рассказом о том, как украинские военные атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться. Об этом информирует ТАСС.
Вооруженные силы Украины напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

«Спасибо мужу, что у меня машина так ехала. Это 150-160 км/ч. 120 км/ч минимум надо было ехать из-за дронов», — поделилась она.

Женщина пояснила, что боевики атаковали автомобиль при помощи БПЛА. Они нападали с разных сторон. По ее словам, одна из машин загорелась, из-за этого люди, которые ехали следом, уже не смогли проехать вперед. Она отметила, что по дороге в Курск ей встретилось множество таких сгоревших автомобилей.

Ранее стало известно, что «Ростех» сообщил о первом случае поражения БПЛА ракетой «Вихрь». По информации «Ростеха», ракета «Вихрь» смогла точно ликвидировать воздушную цель, несмотря на малые размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#ракета
#всу
#удар
#машина
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Подготовка удара по Санкт-Петербургу, атака в Курской области, бои в Судже: последние новости СВО
23 октября 2024, 08:58

Фото: iStock/gorodenkoff

ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов Курской области. Кроме того, российским войскам удалось достичь успеха на Херсонском и Угледарском направлениях. О последних событиях в зоне СВО на 23 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


Фото: istockphoto/N-sky

В Минобороны России сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области, используя авиабомбы. По информации телеграм-канала «Рыбарь», на Курском направлении происходило отражение атаки ВСУ в районе Зеленого Шляха, а также бои велись в окрестностях Малой Локни.

«Российские войска успешно отразили атаку ВСУ на Зеленый Шлях, уничтожив несколько единиц техники и более десяти солдат противника. В Суджанском районе враг предпринял неудачные попытки продвинуться в районе Малой Локни и Суджи», — говорится в сообщении.
Удары армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти формирований ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

В Сумской области ракетные войска атаковали районы сосредоточения и резервы семи бригад ВСУ в населенных пунктах Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.

Издание The Economist сообщает, что российская армия уже отбила 50% территорий в Курской области и может начать наступление на Запорожье.

«По словам высокопоставленного украинского чиновника, следующей целью России может стать Запорожье — крупный промышленный центр на юге Украины», — утверждает журнал.
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье

Херсонское направление


На Херсонском направлении российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. В ответ противник усилил обстрелы левого берега, выпустив за последние сутки не менее 85 снарядов. В результате обстрелов в Новой Каховке, Днепрянах и Таврийске пострадали объекты энергетической инфраструктуры, местная администрация в селе Василевка также была подвержена атаке.


Запорожское направление


На Запорожском фронте продолжаются интенсивные бои в районе Каменского и его окрестностей. Сообщается о разрушении гаубицы ВСУ в поселке Степногорск, расположенном в двух километрах к северу от Каменского.

Противник продолжает обстреливать объекты в районе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате удара беспилотника была разрушена автозаправочная станция, что привело к гибели одного из её сотрудников.


Угледарское направление


На Угледарском направлении отмечаются положительные изменения: к западу от Максимильяновки российские войска продвинулись на 800 метров, освободив дачный поселок «Энергетик». Бои продолжаются в соседнем поселке «Машиностроитель», рядом с Курахово. В районе Катериновки ВС РФ продолжают оказывать давление на противника, зафиксировав продвижение на 500 метров вдоль лесополосы в направлении Елизаветовки. Вблизи Богоявленки идут ожесточенные бои.

Лиманское направление


С Лиманского направления поступило официальное сообщение об освобождении Новосадового, что может создать новые возможности для дальнейшего наступления российских войск в сторону Тернов. На Покровском направлении ситуация для украинского гарнизона, защищающего Селидово, ухудшается, поскольку российские войска атакуют с нескольких направлений.

Фото: istockphoto/Diy1

Подготовка удара по Санкт-Петербургу


22 октября шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, а также американские Boeing RC-135V Rivet Joint и Bombardier Challenger 650 активно мониторили северо-западную границу России и Белоруссии. В то время как шведский самолет ограничивался полетами над Финляндией, американские летчики пролетали над Прибалтикой. Обычно подобные операции предшествуют атакам беспилотников.

Напомним, что 19 октября в небе над Санкт-Петербургом уже были зафиксированы сбитые украинские, а возможно, прибалтийские или финские дроны. Это может указывать на подготовку нового удара по Северной столице.

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#вс рф
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«Ростех» сообщил о первом случае поражения БПЛА ракетой «Вихрь»
23 октября 2024, 08:57

Фото: istock/PavelRodimov

Государственная корпорация «Ростех» сообщила о первом зарегистрированном случае успешного поражения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ракетой «Вихрь». Об этом информирует РИА Новости.
По информации «Ростеха», ракета «Вихрь» смогла точно ликвидировать воздушную цель, несмотря на малые размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя.

Это событие является первым известным примером применения данного боеприпаса против беспилотников, что подчеркивает высокую эффективность и универсальность ракеты.

«Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — указано в сообщении.

Представители «Ростеха» отметили, что характеристики точности и управляемости «Вихря» позволяют успешно поражать даже малоразмерные объекты, которые не входят в категорию типичных целей. Ракеты «Вихрь» традиционно используются для уничтожения бронетехники противника, находящейся в укрытиях или в движении, а также для поражения замаскированных и защищенных огневых точек.

Разработчиком ракеты является компания «Высокоточные комплексы», а ее производство осуществляется на заводе «Калашников», оба из которых входят в состав «Ростеха».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#аэс
#сво
#всу
#ракеты
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Брошенный сослуживцами пленный ВСУ рассказал о спасении российскими военными
Пленный ВСУ Грачев заявил, что сослуживцы оставили его на два месяца в блиндаже
23 октября 2024, 08:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Владимир Грачев заявил, что сослуживцы бросили его в блиндаже на два месяца. Первую помощь он получил от бойцов ВС РФ, пишет РИА Новости.
По словам Грачева, он получил ранение и на протяжении нескольких месяцев лежал в блиндаже. Пропитание ему предоставляли проходившие мимо отряды украинской армии.

Пленный отметил, что никто из сослуживцев не оказал ему медицинскую помощь и не перенес его в безопасное место. Спустя некоторое время четверо российских солдат, которые зашли в блиндаж, помогли Грачеву.

Они вынесли бойца ВСУ в тыл. После чего военные медики провели операцию. Грачев выразил свою благодарность российским военнослужащим, спасшим ему жизнь.

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При освобождении Михайловки в опорнике ВСУ нашли британских наемников
23 октября 2024, 07:58

Фото: istock/breakermaximus

В ходе операции по освобождению Михайловки в Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск «‎Центр» обнаружили двух наемников из Великобритании, находившихся в опорном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, информирует МО РФ.
По словам офицера, наемники были одеты в форму натовского образца и имели соответствующие нашивки и флаги.

«Они в этом опорнике так и остались», — отметил он в видеообращении, распространенном Минобороны РФ.

Капитан также подчеркнул героизм рядового Саетова, который, действуя в темное время суток, смог поразить бойницу опорного пункта с расстояния около 50 метров с помощью гранатомета. Это действие обеспечило прикрытие для дальнейших операций и способствовало успешному захвату позиции.

Красильников добавил, что укрепления противника были хорошо подготовлены. По его словам, в каждой посадке окопы, блиндажи, ходы сообщения. Он отметил, что боевики не рассчитывали, что им придется оттуда уходить.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#сво
#наемники
#всу
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Группа украинских БПЛА вторглась в воздушное пространство РФ
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников
23 октября 2024, 07:35

Фото: istock/sommersby

Российская ПВО в минувшую ночь уничтожила 14 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Ростовской области, десять — над территорией Республики Крым.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

«Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — отмечается в сообщении.

Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Запад вербует наемников для ВСУ с помощью ЧВК
Мирошник: Украина и Запад вербуют наемников в ЧВК из США и Польши.
23 октября 2024, 06:39

Киев и западные страны активно используют частные военные компании (ЧВК) из США и Польши для вербовки наемников в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, в своем докладе.

«Для вербовки наемников западные и украинские спецслужбы задействуют возможности таких американских ЧВК, как „Экедеми“, „Кьюбик“, „Дакхос бенефитс“, „Дин корпорейшен“, „Форвард обзервейшен групп“, „Гиперион сервисис“ и „Сане оф либерти интернэшнл“. Из Польши участвуют компании „Юропиэн секьюрити экедеми“ и „Эй-Эс-Би-Эс Отаго“», — рассказал Мирошник, чьи слова приводит РИА «Новости».
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в состав «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» вошли более 18 тысяч наемников из 85 стран. Вербовка бойцов за рубежом зачастую происходит через украинские загранучреждения.

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