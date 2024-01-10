Инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

Фото: сайт Минобороны РФ
Инженерные подразделения группировки войск «Центр» оборудуют на Краснолиманском направлении новые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На вооружении военных инженеров группировки «Центр» мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов. За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что военные инженеры ЦВО для оборудования ходов сообщения, блиндажей и траншей применяют общевойсковые экскаваторы ЭОВ-3522. Такая техника может копать окопы в условиях ограниченного пространства — например, в лесистой местности.
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Диана Аванесян