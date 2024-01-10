Инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» из 6-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», завершили уничтожение укрепленных блиндажей, где находились бронетехника и подразделения ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.