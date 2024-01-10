Иран разработал для России новейший ударный дрон

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Иран разработал для российских военных новый ударный дрон и уже готовится к передаче баллистических ракет. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, речь идет о беспилотнике «Шахед-107». Он описывается как разведывательный и одновременно взрывоопасный БПЛА. По предварительным данным, он может быть оснащен технологиями для поиска боевых целей на подобие западных РСЗО. Он может преодолевать расстояние около 1500 км, также его можно запускать с транспортного средства.
Также есть информация, что иранский дрон может передавать видео в реальном времени, что позволяет его использовать в качестве разведывательного.
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Также есть информация, что иранский дрон может передавать видео в реальном времени, что позволяет его использовать в качестве разведывательного.
«Сообщения о разработке нового типа дрона скорее всего, правда, и у Киева есть огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых типов дронов», - рассказал изданию украинский источник.
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Элина Позднякова