«Тысячи в день»: Офицер ВСУ заявил о катастрофической нехватке снарядов у ВСУ

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Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV заявил, что что власти говорят о крайне малом выпуске дронов для украинской армии.
Как утверждает украинский офицер, объявленный Киевом план производства миллиона БПЛА является абсолютно недостаточным. Украинские войска, как считает эксперт, требуют минимум 3 миллиона беспилотников. Он также пояснил, что такое большое количество беспилотных летательных аппаратов обусловлено «снарядным голодом» в ВСУ.
«У нас в стране не налажено производство снарядов. Оно было в советские времена, но <…> с 2014 года у нас не появился ни патронный завод, ни снарядный завод», — отметил Касьянов.
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Алина Юрчак