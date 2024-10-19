Шольц рассказал о работе над планом мирного урегулирования на Украине

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время изучаются возможности, как можно остановить вооружённый конфликт на Украине. Трансляция велась на YouTube-канале президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам немецкого канцлера, Украине оказывается необходимая поддержка, чтобы она могла защищаться. Шольц добавил, что эта страна «может на нас в этом положиться».
Накануне визита в Турцию канцлер провёл в Германии четырехсторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Согласно информации итальянской газеты Repubblica, Шольц работает над мирным планом совместно с представителями своей Социал-демократической партии при бывшем канцлере Ангеле Меркель.
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Накануне визита в Турцию канцлер провёл в Германии четырехсторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Согласно информации итальянской газеты Repubblica, Шольц работает над мирным планом совместно с представителями своей Социал-демократической партии при бывшем канцлере Ангеле Меркель.
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Екатерина Коршунова