Фото: Владимир Путин (сайт Кремля)
Киевский режим не ведет переговоры, а просто выдвигает свои требования, заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС президент России Владимир Путин.
«Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и все», — сказал глава государства.Перед этим Путин упоминал документ, на базе которого российская сторона готова говорить с киевским режимом.
Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Тогда руководство на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросило Москву о помощи в отражении агрессии со стороны Киева.
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