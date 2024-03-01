Раскрыты условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года

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The Wall Street Journal опубликовал условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года, которые были почти согласованы, но не подписаны.
По данным издания, основные моменты мирного соглашения:
- Украина может стать членом ЕС, но не может присоединяться к военным союзам, таким как НАТО. Предполагался нейтральный статус Украины;
- Крым остается под безусловным контролем России, при этом будущее ЛДНР должно было обсуждаться лично президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Напомним, что встреча так и не состоялась. Издание также утверждает, что Москва была готова вывести войска с территорий, которые попали под контроль РФ после 24 февраля 2022 года;
- На Украину не должны направляться иностранное вооружение и войска;
- ВСУ должны быть сокращены до определенного размера: Россия настаивала на численности не больше 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий. При этом дальность ракет не должна превышать 40 км. При этом Украина настаивала на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Однако этот вопрос окончательно должен был быть согласовал при личной встрече Путина и Зеленского;
- русский язык на Украине должен был бы использоваться наравне с украинским в официальной сфере. Этот пункт Украина этот пункт не согласовала;
- Отмена взаимных санкций. Украина на это не согласилась.
При этом безопасность Украины по данному договору должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Однако международные гарантии безопасности не касались Крыма и Севастополя. При этом Россия хотела добавить республику Беларусь в качестве гаранта, а Украина — Турцию.
Таким образом, в случае нападения на Украину Россия предлагала единый ответ от всех государств-гарантов, однако Украина не согласилась, мотивируя то тем, что единого ответа может не быть, если агрессором станет Россия.
Также Украина хотела в случае нападения закрытия воздушного пространства и предоставления оружия от стран Запада. Здесь уже не согласилась Россия.
Напомним, переговоры конфликтующих сторон продолжались до июня 2022 года. Прекратились они по инициативе Украины.
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- Украина может стать членом ЕС, но не может присоединяться к военным союзам, таким как НАТО. Предполагался нейтральный статус Украины;
- На Украину не должны направляться иностранное вооружение и войска;
- ВСУ должны быть сокращены до определенного размера: Россия настаивала на численности не больше 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий. При этом дальность ракет не должна превышать 40 км. При этом Украина настаивала на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Однако этот вопрос окончательно должен был быть согласовал при личной встрече Путина и Зеленского;
- русский язык на Украине должен был бы использоваться наравне с украинским в официальной сфере. Этот пункт Украина этот пункт не согласовала;
- Отмена взаимных санкций. Украина на это не согласилась.
При этом безопасность Украины по данному договору должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Однако международные гарантии безопасности не касались Крыма и Севастополя. При этом Россия хотела добавить республику Беларусь в качестве гаранта, а Украина — Турцию.
Таким образом, в случае нападения на Украину Россия предлагала единый ответ от всех государств-гарантов, однако Украина не согласилась, мотивируя то тем, что единого ответа может не быть, если агрессором станет Россия.
Также Украина хотела в случае нападения закрытия воздушного пространства и предоставления оружия от стран Запада. Здесь уже не согласилась Россия.
Напомним, переговоры конфликтующих сторон продолжались до июня 2022 года. Прекратились они по инициативе Украины.
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Элина Позднякова