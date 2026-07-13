«Надежда на перемены»: политологи оценили отставку премьер-министра Украины Свириденко

13 июля 2026, 22:16

Политолог Шатилов: Отставка Свириденко призвана пощекотать нервы народу Украины

Фото: iStock/Silent_GOS

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко призвана продемонстрировать народу видимость сменяемости власти в стране и дать людям надежду на позитивные перемены. Такое мнение выразил политолог, профессор политологии Финансового университета Александр Шатилов.





В разговоре с Life.ru эксперт уточнил, что Свириденко считалась человеком Андрея Ермака, который на сегодняшний день отстранен от значимых политических дел. В этой связи он считает, что ее отставка была вполне предсказуемой.





«Второй момент: эту отставку можно использовать и в тактических целях — внести разнообразие в политическую жизнь Украины, пощекотать нервы населению и, возможно, даже пробудить в нем надежды на позитивные перемены, создавая видимость сменяемости власти», — добавил Шатилов.

«Все эти метания Зеленского больше похожи на действия человека, загнанного в угол, который стремится к обороне, сохранению своей позиции любыми путями. Кстати, интересно будет посмотреть, заменят ли министра обороны Михаила Федорова, у которого очень серьезная "крыша" в США», — отметил политолог.