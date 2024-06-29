«Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

Фото: istockphoto/bpawesome
Российские военные нанесли удар комплексом «Искандер-М» по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и техникой украинской армии.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, удар был нанесен в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области.
По данным ведомства, в результате атаки были уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 и зенитный ракетный комплекс «Бук М1».
Ранее пророссийские источники сообщали об ударе по карьеру в Запорожской области, где находился склад Вооруженных сил Украины с боеприпасами и техникой.
Читайте также:
Расчет «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области
Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области
Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом — видео
По данным ведомства, в результате атаки были уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 и зенитный ракетный комплекс «Бук М1».
Ранее пророссийские источники сообщали об ударе по карьеру в Запорожской области, где находился склад Вооруженных сил Украины с боеприпасами и техникой.
Читайте также:
Расчет «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области
Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области
Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом — видео
Артем Кузьмин