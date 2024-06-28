Расчет «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области

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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300ПС в Великодолинском Одесской области. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Военное ведомство также опубликовало видео, демонстрирующее уничтожение ЗРК.
«Расчет ОТРК "Искандер" ВС РФ нанес ракетный удар по обнаруженной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели. В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция РПН, низковысотный обнаружитель (НВО) и кабина боевого управления», — сообщили в Минобороны.Читайте также:
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Артем Кузьмин