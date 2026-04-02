Освобождение Бойково, сорванная атака ВСУ и уничтожение частных домов: последние новости СВО на 2 апреля
По состоянию на 2 апреля 2026 года Вооружённые силы Российской Федерации сохраняют тактическое превосходство на большинстве участков линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки отмечены продвижение российских подразделений, отражение атак со стороны ВСУ, а также масштабные удары по объектам военной, энергетической и транспортной инфраструктуры на территории Украины. Подробности текущей обстановки в зоне СВО — в материале «Радио 1».
Херсонское направление: удары по технике ВСУ и обстрелы левобережьяНа Херсонском направлении продолжается интенсивная контрбатарейная борьба, сопровождаемая ударами по логистическим объектам противника. Артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли серию прицельных ударов по автомобильной технике и замаскированным пунктам управления беспилотниками ВСУ, расположенным в Херсоне и населённом пункте Днепровское.
В ответ украинские силы продолжают обстрелы левобережной части Днепра. За сутки зафиксировано применение 36 боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет, однако отмечены разрушения инфраструктуры. В Каховке произошло возгорание на газораспределительном пункте, в Малой Лепетихе и Таврийске повреждены жилые дома.
Запорожское направление: позиционные бои и освобождение БойковоНа Запорожском участке фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Украинские формирования предпринимают попытки вытеснить российские подразделения с занимаемых позиций в районах Степногорска и Приморского, однако данные действия не приводят к результату.
В районе Малой Токмачки продолжаются тяжёлые позиционные бои. Противник пытается вернуть утраченные позиции в пределах населённого пункта. Одновременно в районе Луговского российские подразделения укрепляют оборонительные порядки, формируя плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Белогорья.
На восточном фланге направления не прекращаются боестолкновения на участке Чаривное — Гуляйпольское. Ожесточённые бои ведутся в районе Верхней Терсы. Российские диверсионно-разведывательные группы активно действуют в районе Копаней.
Артиллерия и операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ наносят системные удары по позициям противника в районах Ровного и Долинки. Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило освобождение населённого пункта Бойково, расположенного в двух километрах северо-западнее Терноватого.
Днепровское направление: сорванная атака ВСУНа Днепровском направлении украинские подразделения предприняли попытку прорыва с применением бронетехники и квадроциклов, наступая со стороны населённого пункта Добропасово.
Атака была сорвана: техника не смогла преодолеть минные заграждения и понесла потери. Остатки штурмовых подразделений были вынуждены отступить на исходные позиции. В настоящее время российские силы наносят удары по выявленным скоплениям противника в районе треугольника Коломийцы — Тихое — Великомихайловка.
Восточный фронт: продвижение от Доброполья до КупянскаНа Добропольском направлении российские подразделения продолжают расширять зону контроля. Продвижение зафиксировано между населёнными пунктами Гришино и Родинское, где осуществляется наступление в северном направлении — в сторону Шевченко.
Интенсивные боевые действия продолжаются в районах Белицкого и Нового Донбасса. Параллельно российские силы наносят огневое поражение по позициям ВСУ в окрестностях Доброполья.
На Константиновском направлении инициатива остаётся за ВС РФ. Зафиксированы тактические успехи в районе Ильиновки. Ведётся выстраивание логистической инфраструктуры, что в перспективе позволит усилить давление на позиции ВСУ в западной части Константиновки.
Северское направление: ожесточённые бои и удары по СлавянскуНа Северском направлении сохраняется сложная обстановка. Активные боевые действия ведутся в районе Липовки, севернее Никифоровки, а также на линии Кривая Лука — Каленики.
Инфраструктура и резервы украинских сил в Славянске подвергаются регулярным ударам с применением авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции.
Краснолиманский и Купянский участки: позиционные бои и городские столкновенияНа Краснолиманском направлении боевые действия носят позиционный характер. Встречные бои продолжаются как в самом Красном Лимане, так и на участке Дробышево — Святогорск.
На Купянском направлении обстановка остаётся напряжённой. В северной части Купянска продолжаются городские бои, в том числе в районе городской больницы. Несмотря на ранее озвученные заявления украинской стороны о контроле над территорией медицинского учреждения, текущая ситуация указывает на закрепление российских подразделений в близлежащих многоэтажных зданиях. Украинские силы ведут обстрел данных позиций.
Северный фронт: продвижение на Харьковском направленииКлючевые события разворачиваются на Харьковском направлении. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило установление контроля над селом Верхняя Писаревка, расположенным примерно в двух километрах южнее населённого пункта Графское.
Данное продвижение позволило российским подразделениям выйти к стратегически значимой переправе через реку Северский Донец. На противоположном берегу уже ведутся боевые действия на подступах к населенному пункту Избицкое.
Развитие ситуации на данном участке создаёт предпосылки для выхода в тыл украинской группировке, удерживающей позиции в районе Рубежного.
На Сумском направлении существенных изменений не зафиксировано. Линия боевого соприкосновения остаётся стабильной, продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли.
Воздушная обстановка: работа ПВО и массированные ударыСредства противовоздушной обороны Российской Федерации за минувшую ночь уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ над семью регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Вместе с тем отмечены последствия на земле. В Ростовской области обломками повреждены 15 частных домов. В Белгородской области в результате атак погибли два мирных жителя, ещё 12 человек получили ранения.
Статистика за март свидетельствует о значительном росте интенсивности воздушных атак: российские силы ПВО уничтожили более 11 тысяч беспилотников, что вдвое превышает показатели февраля.
Удары по инфраструктуре Украины: энергетика, логистика и западные регионыВ ответ на атаки российские силы нанесли масштабный комбинированный удар по объектам в 11 регионах Украины с использованием ударных беспилотников. В Краматорске поражена теплоэлектроцентраль. В Кривом Роге, Изюме и Прилуках повреждены ключевые электроподстанции.
В Миргороде Полтавской области атакована нефтебаза, обеспечивающая топливом украинские подразделения. В Апостолово нанесён повторный удар по локомотивному депо, имеющему стратегическое значение.
Серия ударов зафиксирована в западных регионах Украины. В Луцке уничтожен склад логистической компании «Новая почта», используемый в военных целях. В Хмельницком поражён узел обеспечения аэродрома Староконстантинов, на месте удара возник пожар.
Днём последовала вторая волна атак беспилотников. Удары пришлись по объектам в Буковеле, Коломые, Бурштыне и Стрые, где зафиксированы попадания по инфраструктурным и военным целям.