«Летят до 1,2 тысячи километров»: Откуда ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Уфу
Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли ударить по Уфе БПЛА из Харьковской области
Украинские военные могли осуществить массированную атаку беспилотников на Уфу, используя для запуска Харьковскую область.
Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный аналитик Василий Дандыкин. Эксперт предположил, что пуски ведутся с территорий, максимально приближенных к линии боевого соприкосновения.
«У них есть БПЛА, которые летят до 1,2 тысячи километров», — пояснил собеседник.
Он также отметил, что цели для атак выбираются с прицелом на нанесение ущерба российской экономике, а координация действий ВСУ, вероятно, осуществляется при непосредственном участии западных кураторов, в первую очередь из Великобритании. В связи с этим Дандыкин призвал усилить защиту объектов, дополнительно оснастив их средствами поражения мобильных боевых групп.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что несколько украинских дронов атаковали Уфу. Один из беспилотников сбили на подлете к нефтеперерабатывающим заводам.